Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri şubatta arttı

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, petrol fiyatlarının artması nedeniyle ülkenin enerji ihracat gelirlerinin yükseldiği belirtildi.



Gelirlerin şubatta önceki aya kıyasla yüzde 9,9 artarak 432 milyar rubleye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, artışa rağmen petrol ve doğal gazda planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı aktarıldı.



Batılı ülkeler, Rus petrol ve doğal gaz sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygularken Rusya da enerji ihracatı için başta Asya olmak üzere farklı bölgelerde alternatif pazarlardaki payını artırmaya çalışıyor.



G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.



Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.



Tavan fiyat sınırı Temmuz 2025'te 47,6 dolara düşürülmüştü.

