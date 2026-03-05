CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem İran açıkladı: Basra Körfezi'nde ABD petrol tankeri vuruldu

İran açıkladı: Basra Körfezi'nde ABD petrol tankeri vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir petrol tankerini füzelerle vurduğu açıklandı.

DHA

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 14:26

İran basınındaki haberlere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir petrol tankerini füzelerle hedef aldı. Bugün erken saatlerde donanma unsurları tarafından vurulan tankerin alev aldığı ve yanmaya devam ettiği belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun uluslararası kural ve kararlara dayanarak, savaş döneminde Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketleri üzerinde İran'ın tam yetkiye sahip olduğunu ilan ettiği kaydedildi. Bu kapsamda bölgedeki tüm deniz araçlarının Tahran yönetiminin kararlarına uymak zorunda olduğu kaydedildi.

Ayrıca, ABD, İsrail, Avrupa devletleri ve bu ülkeleri destekleyenlere ait ticari ve askeri gemilerin stratejik boğazdan geçişine kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
IMF: Orta Doğu’daki savaş küresel ekonomiye yeni şoklar getirebilir IMF: Orta Doğu’daki savaş küresel ekonomiye yeni şoklar getirebilir 05 Mart 2026 09:41
Morgan Stanley 2.500 çalışanını işten çıkardı Morgan Stanley 2.500 çalışanını işten çıkardı 05 Mart 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 05 Mart 2026 09:30
Citi, LME alüminyum fiyat hedefini yükseltti Citi, LME alüminyum fiyat hedefini yükseltti 05 Mart 2026 09:24
Fed’in Bej Kitap Raporu: ABD ekonomisinde ılımlı büyüme Fed’in Bej Kitap Raporu: ABD ekonomisinde ılımlı büyüme 05 Mart 2026 09:16
Piyasalar toparlanma eğilimine girdi Piyasalar toparlanma eğilimine girdi 05 Mart 2026 09:09
İsrail’de ekonomik kaygı arttı, kısıtlamalar gevşetiliyor İsrail'de ekonomik kaygı arttı, kısıtlamalar gevşetiliyor 05 Mart 2026 09:02
Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor 05 Mart 2026 08:51
Çin’den 30 yılın en düşük büyüme hedefi Çin’den 30 yılın en düşük büyüme hedefi 05 Mart 2026 08:37
ABD’nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı 05 Mart 2026 08:35
ABD’de özel sektör istihdamında sürpriz artış ABD'de özel sektör istihdamında sürpriz artış 04 Mart 2026 16:39
Avrupa’da gaz fiyatları 50 avronun altına indi Avrupa'da gaz fiyatları 50 avronun altına indi 04 Mart 2026 16:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.102,8400 Değişim 140,01 Son veri saati:
Düşük 13062,57 Yüksek 13202,58
Açılış
44,0031 Değişim 0,0492 Son veri saati:
Düşük 43,9513 Yüksek 44,0005
Açılış
51,207 Değişim 0,2949 Son veri saati:
Düşük 51,0837 Yüksek 51,3786
Açılış
7.304,9460 Değişim 106,143 Son veri saati:
Düşük 7242,291 Yüksek 7348,434
Açılış
119,2730 Değişim 7,1342 Son veri saati:
Düşük 113,9514 Yüksek 121,0856
Açılış
BİST En Aktif Hisseler