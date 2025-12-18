Trump'tan, Venezuela'ya petrol tehdidi

CANLI BORSA
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın ABD’ye ait enerji ve petrol haklarını "hukuksuz şekilde" elinde bulundurduğunu savunarak, “Bu hakları geri talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ABD'ye ait enerji ve petrol haklarını "hukuka aykırı şekilde" el koyduğunu savunarak, "Bu haklarımızı geri istiyoruz" dedi.

Trump, Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Washington'un Caracas'a yönelik baskı politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'yı, "yapmamaları gereken adımları atmaktan vazgeçmeleri" konusunda uyaran Trump, "Tüm enerji haklarımızı elimizden aldılar. Kısa süre önce petrolümüze yasa dışı biçimde el koydular" ifadelerini kullandı.

Venezuela'da faaliyet gösteren Amerikan enerji şirketlerinin ülkeden çıkarıldığını belirten Trump, "Petrol haklarımızı ve sahip olduğumuz her şeyi aldılar, buna artık izin vermeyeceğiz. Bu hakları geri istiyoruz" diye konuştu.

Trump'ın yerel saatle 21.00'de Beyaz Saray'dan yapacağı Ulusa Sesleniş konuşmasında, Venezuela'ya yönelik yeni blokaj kararlarına dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Başkan Trump, daha önceki açıklamasında, yaptırım uygulanan tüm Venezuela menşeli petrol tankerlerinin engellenmesi talimatını verdiğini belirtmişti.

