Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar uygulayan Avrupa ülkeleri, Putin'in doğal gaz vanalarını kapatması sonrasında enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Her geçen gün yeni tedbirler açıklayan AB ülkelerinden gelen görüntüler yaşanan krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

SINIFTA BATTANİYE İLE OTURDULAR

Çekya'daki bir okulda kayda geçen görüntüler, durumun ciddiyetini ortaya koydu. Henüz ekim ayında hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına düşmesiyle birlikte öğrenciler, kalorifer peteklerinin yanmamasından dolayı sınıfta battaniyeyle oturmak zorunda kaldı. Hal böyleyken Avrupalılar soğuk havanın etkisini artırmasından endişe ediyor.

Avrupa'daki enerji krizi eğitime de sıçradı: Okulda battaniyeyle ders dinlediler | Video

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EYFEL KULESİ ERKEN KARARIYOR

Rusya ile restleşmenin faturasını ağır ödeyen Avrupa'da tasarruf önlemleri gelmeye devam ediyor. Fransa'da da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı. Bu kapsamda başkentin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi, artık saat 01.00 yerine çok daha erken saatlerde karartılıyor.