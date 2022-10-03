Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar uygulayan Avrupa ülkeleri, Putin'in doğal gaz vanalarını kapatması sonrasında enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Her geçen gün yeni tedbirler açıklayan AB ülkelerinden gelen görüntüler yaşanan krizin boyutunu gözler önüne seriyor.
SINIFTA BATTANİYE İLE OTURDULAR
Çekya'daki bir okulda kayda geçen görüntüler, durumun ciddiyetini ortaya koydu. Henüz ekim ayında hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına düşmesiyle birlikte öğrenciler, kalorifer peteklerinin yanmamasından dolayı sınıfta battaniyeyle oturmak zorunda kaldı. Hal böyleyken Avrupalılar soğuk havanın etkisini artırmasından endişe ediyor.
Avrupa'daki enerji krizi eğitime de sıçradı: Okulda battaniyeyle ders dinlediler | Video
EYFEL KULESİ ERKEN KARARIYOR
Rusya ile restleşmenin faturasını ağır ödeyen Avrupa'da tasarruf önlemleri gelmeye devam ediyor. Fransa'da da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı. Bu kapsamda başkentin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi, artık saat 01.00 yerine çok daha erken saatlerde karartılıyor.
TREN SEFERLERİ AZALTILACAK
Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF, büyük elektrik sıkıntısı durumunda kışın tren sayısını azaltma senaryolarını etraflıca ele almaları talimatı gönderdi. SNCF'in, tren filosu ile taşımacılıkta harcadığı enerji, Fransa'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 1 ila 2'sine ya da Paris ile Marsilya'nın yıllık elektrik tüketiminden fazlasına denk geliyor.
FABRİKALAR KAPANIYOR
ArcelorMittal, düşük talep ve artan gaz maliyetleri nedeniyle Almanya'daki iki, İspanya'daki bir çelik fabrikasındaki yüksek fırınlarını kısmen kapatmayı planlıyor. Hollanda'da hizmet veren alüminyum fabrikası Damco, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimini durdurdu. Finlandiyalı paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, fırınlarından birinin bakımın ardından yeniden başlatılmasını erteleyeceğini açıkladı.
İFLASLAR BAŞLADI
Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin genel müdürü Volker Jung, kağıt endüstrisinin zorda olduğunu belirterek, "Savaşın başlamasıyla durum kötüleşti. Artan maliyetleri müşterilere yeterince yansıtamadık" dedi. Çalışanlara Kasım ayına kadar ödeme yapılacağı açıklandı.
YÜKSEK FATURAYA MUMLU ÇÖZÜM
İtalya'da bir restoran, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yaktı. Restoran elektrik faturalarında yüzde 500'e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, "Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak" yorumu yapıldı.