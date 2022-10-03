Avrupa’daki enerji krizi eğitime de sıçradı: Okulda battaniyeyle ders dinlediler | Video

Avrupa’da Rusya’nın uyguladığı doğal gaz kısıtlamalarıyla başlayan enerji krizi, kış aylarının yaklaşmasıyla kendisini daha fazla gösterdi. Avrupalılar birbirinden ilginç tasarruf tedbirleri alırken Çekya’daki bir okulda kaloriferler yanmadığı için öğrencilerin sınıfta battaniyeyle oturması dikkat çekti.