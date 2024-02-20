Avrupa’daki Müslüman nüfusa her gün yeni bir ayrımcılık yapılıyor

HERfırsatta dünyaya adalet ve ifade özgürlüğü gibi dersler vermeye kalkan Avrupa ülkeleri, söz konusu Müslümanlara tolerans olduğunda ise adeta şahine dönüyor. Birçok Avrupa ülkesinde neredeyse her gün Müslümanlara yönelik yeni ayrımcılıklar yaşanıyor. İşte son günlerde yaşanan baskılara bazı örnekler:Ülkenin kuzeydoğusundaki Gorizia kentine bağlı Monfalcone ilçesinin belediye başkanı Anna Maria Cisint, Müslümanların namaz kıldığı iki kültür merkezinin kapatılmasına karar verdi.Debanking, yani bankadaki paralara el koyma uygulamasıyla Müslüman hayır kurumları mağdur ediliyor. Londra merkezli Cordoba Vakfı'nın Başkanı Enes el-Tikriti, "Vakıftaki paramıza el koyulunca zor günler geçirdik. Çünkü paranız yoksa çalışanların maaşlarını ya da kirayı ödeyemezsiniz, vakfın elektrik, su ve doğalgaz faturalarını yatıramazsınız. Yani kısaca çalışamazsınız" sözleriyle maruz bırakıldıkları durumu özetledi.İş mahkemesi, başörtüsü nedeniyle Brüksel Belediyesi'nin işe almayı reddettiği kadının açtığı itiraz davasında olumsuz karar verdi.Devletin Müslümanları ve İslami kurumları gizlice araştırdığı ortaya çıktı.Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi için Hanau Mezarlığı'nda "sessiz" anma töreni düzenlendi.