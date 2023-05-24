Avrupalı Türkler, SABAH’a sahip çıktı

SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ın evlerinin basılıp gözaltına alınmalarının yankıları sürüyor. Savcılık ve polis baskınla ilgili hâlâ detay vermedi. Alman basını ve siyasileri de basın mensuplarına yönelik polis baskınına dair sessizliğini koruyor. SABAH Gazetesi'ne sahip çıkanlar yine halk oldu. Türkiye'de FETÖ'den hüküm giyip Almanya'ya firar edenlerin şikâyeti üzerine iki gazetecinin evlerinde gerçekleştirilen aramaya tepkisizlik, tepkiye neden oldu. Oy kullanan seçmenler, "Demokrasi ve basın özgürlüklerini de gördük" dedi. Serhan Özbayram isimli vatandaş, "Bize demokrasi dersi vermeye kalkmasınlar. İki gazeteciye yaptıkları muameleyi gördük. Onlara en güzel cevabı seçim sandığında vereceğiz" diye konuştu.Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir kişinin ihbarı ile gazetecilerin evinde saatlerce arama yapılmasına çok şaşırdığını söyleyen Sedat Şen de "Almanya nereye gidiyor? Alman arkadaşlarım da anlamakta zorlanıyor" dedi. Servet Aydın ise, "Aynı arama Alman gazeteciye yapılsa ortalığı ayağa kaldıracak olanlar suskun. Özgürlüklerini de gördük" dedi.Mainpostgazetesinde baskının eylül ayında SABAH'ta firari FETÖ'cü Cevheri Güven ile ilgili bir haberle bağlantılı olduğu kaydedildi. FETÖ'nün darbe girişimine atıf yapılan haberde, "Güven şimdi Almanya'dan Youtube kanalı yönetiyor. Burada herhangi bir kaynak göstermeden Erdoğan ve bakanlarına yönelik haberler yapıyor" denildi. FRANKFURTCumhurbaşkanıseçiminin ikinci tur oylaması için yurtdışında oy kullananların sayısı 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri dün 22.00'de sona erdi. Sınır kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.Bu arada Başkan Erdoğan, sandığa giden yurtdışı seçmene teşekkür etti. Erdoğan, "Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah 28 Mayıs'ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları âdeta bir bayram yerine çevirecektir" dedi. ANKARA