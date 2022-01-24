Avrupa’nın göbeğinde iğrenç çocuk ticareti! İstismar için İngiltere’ye satılıyorlar!

Son yıllarda önlenemez bir hızla artan çocuk istismarı vakalarının bir yenisi, bu kez İngiltere-Romanya hattında yaşanıyor.
İnsan hakları konusunda sık sık başka ülkeler ders verir nitelikte konuşan İngiltere'nin dahil olduğu bir çocuk istismarı zinciri, ifşa olmasının ardından gündeme oturdu.
AB'NİN GÖBEĞİNDE SKANDAL İNSAN KAÇAKÇILIĞI
İngiliz medya kuruluşu BBC muhabiri Jean Mackenzie tarafından hazırlanan belgeselde yer alan detaylar, adeta kan dondurdu.
Yozlaşmış güvenlik ağı ve insan hakları konusundaki ihlallerine rağmen Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'da başlayan ve İngiltere'de sonlanan cinsel istismar ve insan kaçakçılığı zinciri, küçük çocukların yaşamını kabusa çevirdi.
Romanya'da okul önlerinde bekleyerek gözlerine kestirdikleri 10-15 yaş arasındaki kız çocuklarını, İngiltere'de fuhuş ağlarında kullanılmak üzere kaçıran çetelere, güvenlik güçlerinin göz yumduğu ortaya çıktı.
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI YAPIP TECAVÜZ EDİYORLAR
Mackenzie'ye konuşan mağdur çocukların aileleri, polisin konuyla ilgili harekete geçmediklerini söyledi. Mağdurlardan biri olan 12 yaşındaki Andrea, okul çıkışı kaçırılmasının ardından aylarca alıkonuldu.
Ailesinin polisten defalarca yardım talebinde bulunmasına rağmen yetkililerin hiçbir şey yapmadığı olayda küçük kız, önce uyuşturucu bağımlısı yapıldı, ardından sistematik olarak cinsel istismara uğradı.
Araba bagajında tutularak zorla fuhuş yaptırılan küçük kızlarını kurtarmak için her şeyi yapan aile, kızlarını kurtarsa da Andrea, birkaç ay sonra yeniden kaçırıldı.
POLİSLER KAÇIRILAN ÇOCUKLARLA İLGİLENMİYOR
Kan donduran bir başka olaysa, 15 yaşındaki Alexandra'nın başına geldi. Sabah evden çıkıp okula gittiği sırada bir adam tarafından kaçırılan Alexandra, polisi aramayı başarsa da hiçbir yardım alamadı.
Polisi arayarak "Kaçırıldım ve tecavüze uğradım. Nerede olduğumu bilmiyorum. Lütfen beni kurtarın!" çağrısıyla polisten çaresizce yardım bekleyen Alexandra'nın cansız bedeni günler sonra bulundu.
Araştırmacıların ulaştığı sonuçlarsa, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Romanya'da yalnızca 2020 yılı içinde tam 429 kayıtlı insan kaçakçılığı vakası kayıt altına alınırken bunların yarısından fazlasının kız çocuğu olduğu belirlendi.
REŞİT OLUNCA İNGİLTERE'YE SATILIYORLAR
Fuhşun yasak olmadığı İngiltere'ye satılmak üzere kaçırıldıktan sonra reşit olana kadar alıkonan kız çocuklarının insan kaçakçıları tarafından satıldığı da ortaya çıktı.
İngiliz polisinin, genelev olarak kullanılan adreslere yaptığı baskınlarsa, yasalar nedeniyle sonuçsuz kaldı. Yasal olarak fuhuş yapabilmelerinde bir sakınca bulunmadığı anlaşılan istismar mağdurları, her defasında bu evlere geri gönderildi.
Polisin yasal bir yaptırımda bulunamaması nedeniyle insan kaçakçıları tarafından bulunmaz bir maden olarak adlandırılan İngiltere'de yaşanan bu kabus zinciri, ülkedeki skandal yasal açıklara yönelik eleştirileri bir kez daha gündeme taşıdı.