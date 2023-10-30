Avrupa’nın kalbinde terör propagandası! Cumhuriyet’in 100. Yıl konserine saldırı girişimi!

Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılını kutladı. Ancak terör yandaşları yine rahat durmadı. Bu kez Viyana'da ortaya çıktı. TC Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu konserine saldırmaya kalktı.