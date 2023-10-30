Viyana'da PKK'lılar Cumhuriyet'in 100. yılı konserine saldırmaya çalıştı | Video
Viyana'da terör örgütü PKK, Cumhuriyet'in 100. yılı için Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği etkinliğe saldırı girişiminde bulundu. Avusturya polisinin gruba zamanında müdahale edememesi üzerine 20 kişilik PKK'lı grup Türk koruma polisleri tarafından salondan yaka paça dışarı atıldı.
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