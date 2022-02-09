Avrupa’yı küçük düşüren masa! Macron alay konusu oldu





Macron'a yakın kaynaklar söz konusu masanın ve Putin'in sürekli uzak durmasının arkasında Kovid-19 tedbirleri olduğunu ileri sürdü. Ancak yapılan diğer yorumlarda Putin'in Avrupa'ya net bir mesaj verdiği belirtildi. Fransız muhalifler ise Macron'un küçük düşürüldüğü yorumunu yaptı.