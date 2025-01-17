Avustralya’da fenomen anne para için bebeğini zehirledi!

Avustralya'nın Queensland eyaletinde takipçilerinden bağış toplamak için 1 yaşındaki bebeğini verdiği ilaçlarla zehirleyen sosyal medya fenomeni anne, gözaltına alındı.

Avustralya basınındaki haberlere göre, 34 yaşındaki sosyal medya fenomeni kadın, bebeğinin ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öne sürerek, "büyük sıkıntı ve acı" içinde olan bebeğinin görüntülerini ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerinden bağış istedi.

Ekim 2024'te bebeğin ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yatırılması üzerine Brisbane şehrindeki hastanedeki sağlık personeli kadının işlediği suçu tespit etti.