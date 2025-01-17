Sosyal medya fenomeni bağış toplayabilmek için 1 yaşındaki bebeğini zehirledi! | Video
Avustralya’da sosyal medya fenomeni olan kadın, takipçilerinden bağış toplayabilmek için bebeğini ilaçla zehirledi.
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