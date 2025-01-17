Video Dünya Sosyal medya fenomeni bağış toplayabilmek için 1 yaşındaki bebeğini zehirledi! | Video
Sosyal medya fenomeni bağış toplayabilmek için 1 yaşındaki bebeğini zehirledi! | Video

Sosyal medya fenomeni bağış toplayabilmek için 1 yaşındaki bebeğini zehirledi! | Video

17.01.2025 | 10:34

Avustralya’da sosyal medya fenomeni olan kadın, takipçilerinden bağış toplayabilmek için bebeğini ilaçla zehirledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sosyal medya fenomeni bağış toplayabilmek için 1 yaşındaki bebeğini zehirledi! | Video 01:02
Sosyal medya fenomeni bağış toplayabilmek için 1 yaşındaki bebeğini zehirledi! | Video 17.01.2025 | 10:34
Jeff Bezos’un Blue Origin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı | Video 06:32
Jeff Bezos’un Blue Origin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı | Video 16.01.2025 | 12:10
Kainat güzelinin makyajsız hali ortaya çıktı! Görenleri şoke eden o paylaşım: Aynı kişi değil | Video 00:22
Kainat güzelinin “makyajsız” hali ortaya çıktı! Görenleri şoke eden o paylaşım: “Aynı kişi değil” | Video 16.01.2025 | 11:31
Endonezya’da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 00:34
Endonezya'da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 16.01.2025 | 10:45
California’da çıkan yangında kundaklama şüphesi! 1 gözaltı | Video 04:35
California’da çıkan yangında kundaklama şüphesi! 1 gözaltı | Video 16.01.2025 | 10:45
Endonezya’da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 00:34
Endonezya'da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 16.01.2025 | 10:07
Biden: Gazze’de ateşkes, Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir | Video 03:01
Biden: "Gazze’de ateşkes, Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir" | Video 16.01.2025 | 08:50
İdlib kırsalında terör örgütü DEAŞ’a İHA saldırısı | Video 02:09
İdlib kırsalında terör örgütü DEAŞ'a İHA saldırısı | Video 16.01.2025 | 08:50
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete Gazze’de ateşkes anlaşmasını onaylama çağrısı | Video 02:31
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete Gazze’de ateşkes anlaşmasını onaylama çağrısı | Video 16.01.2025 | 08:49
İran’da eğitim uçağı düştü: 3 ölü | Video 00:31
İran’da eğitim uçağı düştü: 3 ölü | Video 15.01.2025 | 14:54
ABD Başkanı Biden, Küba’yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararı aldı | Video 00:45
ABD Başkanı Biden, Küba’yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararı aldı | Video 15.01.2025 | 14:19
Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi | Video 00:49
Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi | Video 15.01.2025 | 12:23
Tayland’da Türk vatandaşını gasp eden 3 Türk ülkeden kaçtı | Video 03:11
Tayland'da Türk vatandaşını gasp eden 3 Türk ülkeden kaçtı | Video 15.01.2025 | 12:23
Los Angeles’taki orman yangınlarında ölü sayısı 25’e yükseldi | Video 06:14
Los Angeles'taki orman yangınlarında ölü sayısı 25'e yükseldi | Video 15.01.2025 | 11:03
Bu kutu, 4 yaşında bir çocuğun tabutu | Video 01:48
Bu kutu, 4 yaşında bir çocuğun tabutu | Video 15.01.2025 | 10:40
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, esir alınan Kuzey Koreli askerin videosunu yayınladı | Video 04:17
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, esir alınan Kuzey Koreli askerin videosunu yayınladı | Video 15.01.2025 | 08:45
Güney Afrika’daki kaçak altın madeninden sağ kalanlar ve yüzlerce ceset çıkarıldı | Video 01:36
Güney Afrika'daki kaçak altın madeninden sağ kalanlar ve yüzlerce ceset çıkarıldı | Video 14.01.2025 | 15:45
Çin’de 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 00:21
Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 14.01.2025 | 11:28
NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye, NATO’nun çok değerli bir üyesi | Video 04:37
NATO Genel Sekreteri Rutte: "Türkiye, NATO’nun çok değerli bir üyesi" | Video 14.01.2025 | 08:53
ABD’li eski diplomat Gazze’yi anlatınca susturuldu! Açlıktan ölen çocuk görmek istemiyoruz! | Video 00:47
ABD'li eski diplomat Gazze'yi anlatınca susturuldu! "Açlıktan ölen çocuk görmek istemiyoruz!" | Video 13.01.2025 | 16:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA