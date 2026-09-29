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  • Bağdat’ta yeni dönemin ayak sesleri: ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor

Bağdat’ta yeni dönemin ayak sesleri: ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor

2003 yılında Irak’ı işgal eden ABD, 23 yıl sonra ülkedeki askeri varlığını sonlandırıyor. 30 Eylül’de koalisyon karargahlarının kapanmasıyla Washington’un Irak’ta askeri üs bulundurma dönemi sona ererken, Bağdat güvenlik sorumluluğunu tamamen devralıyor.

Bağdat’ta yeni dönemin ayak sesleri: ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor
AA
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Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "ABD güçleri ve uluslararası koalisyon güçleri, Irak'tan çekilme sürecini bu ayın 30'unda tamamlayacak. Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmuyor." dedi.

ABD Irak'tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor | Video

Bağdat’ta yeni dönemin ayak sesleri: ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor

KOALİSYON GÜÇLERİ KARARGAHI KAPANIYOR

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ofisi Direktörü Abulemir eş-Şammari, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, 30 Eylül'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri karargahının kapanacağını ve Irak topraklarında yabancı askeri üs bulunmadığını söyledi.

Şammari, ülkenin güvenlik durumunun iyi olduğunu ve Irak güçlerinin tüm ülke topraklarını kontrol ettiğini belirtti.

Koalisyonun askeri misyonunun sona ermesinin ardından Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik ilişkilerinin istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda ikili iş birliği çerçevesinde sürdürülmesi öngörülüyor.

Bağdat’ta yeni dönemin ayak sesleri: ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor

IKBY ABD'NİN ÇEKİLMESİNDEN ENDİŞELİ

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, koalisyonun çekilmesinin yaklaşmasıyla bölgenin hava savunma kapasitesine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Bakanlık, ABD ile İran arasındaki son gerilim sürecinde IKBY'nin 1000'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze saldırısına maruz kaldığını bildirerek, bölge hava sahasının Irak'ın ulusal hava sahasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu alanın korunmasının federal hükümetin anayasal sorumluluğunda bulunduğunu kaydetti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de ABD güçlerinin çekilmesinin bölgeyi savunmasız bırakabileceği uyarısında bulunarak, Irak'ın kuzeyinde hava savunma sistemlerinin yetersizliğine dikkati çekti.

ABD'nin 2011'deki çekilme kararının ardından oluşan güvenlik boşluğunun DEAŞ'ın yükselişine zemin hazırladığını hatırlatan Barzani, benzer bir tablonun yeniden yaşanabileceğini vurguladı.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyonun askeri üs ve karargah düzeninin 30 Eylül itibarıyla resmen sona ermesi; ülkedeki yabancı askeri varlığın yerini tamamen Irak güçlerinin sorumluluğuna ve Bağdat-Washington arasındaki ikili güvenlik işbirliğine bırakması bekleniyor.

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Bağdat’ta yeni dönemin ayak sesleri: ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor

BAĞDAT'TAN ERBİL'E ABD ÜSLERİ

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunuyordu. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi.

ABD, Uluslararası Bağdat Havalimanı'daki Victory Askeri Üssü'nün yanı sıra başkentin Taci bölgesinde de eğitim amaçlı bir üsse sahipti.

Ülkenin batısındaki Enbar'da Habaniyye ve Aynü'l Esed adlı iki askeri üssü daha bulunan ABD, özellikle 2014 yazında DEAŞ saldırıları sırasında bu üsleri aktif şekilde kullanmaya başladı.

Amerikan askerleri, Salahaddin vilayetindeki Beled Hava Üssü'nü de kullandı.

Irak'ı işgal eden ABD, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Musul'da da askeri üslerle varlık gösterdi.

ABD güçleri ayrıca Musul'da Kayarra (Geyyara) Askeri Üssü'nde de bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından gündeme gelen Erbil'deki Harir Hava Üssü de ABD güçlerinin bulunduğu üsler arasında yer aldı. ABD, Uluslararası Erbil Havalimanı'nında da bir askeri üsse sahipti.

Washington yönetimi, 2015'ten bu yana kontrolünde tuttuğu Erbil'deki Harir Hava Üssü'nün pistini genişleterek tesisi aktif biçimde kullanmaya başladı.

Bağdat’ta yeni dönemin ayak sesleri: ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor

ABD ASKERLERİNİN IRAK'TAKİ VARLIĞI

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık gösterdi. Bu tarihten sonra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden askerlerini Irak'a gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyordu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#IRAK #BAĞDAT #ABD

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