Bağdat’ta yeni dönemin ayak sesleri: ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor
2003 yılında Irak’ı işgal eden ABD, 23 yıl sonra ülkedeki askeri varlığını sonlandırıyor. 30 Eylül’de koalisyon karargahlarının kapanmasıyla Washington’un Irak’ta askeri üs bulundurma dönemi sona ererken, Bağdat güvenlik sorumluluğunu tamamen devralıyor.
Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "ABD güçleri ve uluslararası koalisyon güçleri, Irak'tan çekilme sürecini bu ayın 30'unda tamamlayacak. Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmuyor." dedi.
ABD Irak'tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor | Video
KOALİSYON GÜÇLERİ KARARGAHI KAPANIYOR
Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ofisi Direktörü Abulemir eş-Şammari, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, 30 Eylül'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri karargahının kapanacağını ve Irak topraklarında yabancı askeri üs bulunmadığını söyledi.
Şammari, ülkenin güvenlik durumunun iyi olduğunu ve Irak güçlerinin tüm ülke topraklarını kontrol ettiğini belirtti.
Koalisyonun askeri misyonunun sona ermesinin ardından Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik ilişkilerinin istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda ikili iş birliği çerçevesinde sürdürülmesi öngörülüyor.
IKBY ABD'NİN ÇEKİLMESİNDEN ENDİŞELİ
Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, koalisyonun çekilmesinin yaklaşmasıyla bölgenin hava savunma kapasitesine ilişkin endişelerini dile getirdi.
Bakanlık, ABD ile İran arasındaki son gerilim sürecinde IKBY'nin 1000'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze saldırısına maruz kaldığını bildirerek, bölge hava sahasının Irak'ın ulusal hava sahasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu alanın korunmasının federal hükümetin anayasal sorumluluğunda bulunduğunu kaydetti.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de ABD güçlerinin çekilmesinin bölgeyi savunmasız bırakabileceği uyarısında bulunarak, Irak'ın kuzeyinde hava savunma sistemlerinin yetersizliğine dikkati çekti.
ABD'nin 2011'deki çekilme kararının ardından oluşan güvenlik boşluğunun DEAŞ'ın yükselişine zemin hazırladığını hatırlatan Barzani, benzer bir tablonun yeniden yaşanabileceğini vurguladı.
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyonun askeri üs ve karargah düzeninin 30 Eylül itibarıyla resmen sona ermesi; ülkedeki yabancı askeri varlığın yerini tamamen Irak güçlerinin sorumluluğuna ve Bağdat-Washington arasındaki ikili güvenlik işbirliğine bırakması bekleniyor.