Bakan Akar’dan son dakika açıklamalar: S-400, F-35, Ege ve Doğu Akdeniz...

Milli Savunma Bakanı Plan ve Bütçe Komisyonunda son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Yunanistan'a tepki gösterdi. "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen hukuksuz eylemlerini sürdürüyor" diyen Akar, "Mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor" dedi. Akar ayrıca S-400 ve F-35 ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde;

24 Temmuz 2015 ten bugüne kadar toplam 32.901 bu yıl başından itibaren 2426 terörist etkisiz hale getirildi. Birilerinin sivillere zarar verildiği sis tabakası ve suni gündem oluşturmaya çalışması beyhude bir çabadır. Kürtler bizim kardesimiz. Türk Kürt kardeştir. Bizim için terörist teröristtir.