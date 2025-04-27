Bakan Fidan Katar’da: PKK bir an önce silah bırakmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile görüştü.

Fidan, görüşmenin ardından mevkidaşı Abdurrahman Al-Thani ile basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, PKK bir an önce silah bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti: "(Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak."

Bakan Fidan, "YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz" dedi.

"İSRAİL'İN BARIŞA ZORLANMASI ŞARTTIR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim için aslolan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak bölgede ve uluslararası camiada yerini almasıdır. Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için uluslararası ve bölgesel platformlarda çaba göstermekteyiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Fidan ayrıca, "Gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır" dedi.

Bakan Fidan ek olarak, "Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz" sözlerini kullandı.

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