SON DAKİKA| Bakan Fidan: Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, "(Karadeniz) Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının tehlikeye atılması mazur görülecek bir husus değildir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya Ukrayna savaşının Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, müzakerelere İstanbul formatı ile devam edilmesi gerektiğini belirterek, "İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"PUTİN VE ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ İSTANBUL'DA YAPILABİLİR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ise, "Müzakerelerin, özelikle de Sayın Zelenskiy ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sybiha ayrıca, "Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum." dedi.

Sybiha, Ukrayna olarak ateşkese hazır olduklarını bildirdi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör