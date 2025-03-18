Bakan Fidan’dan Cenevre’de kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'de Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile görüştü. Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'le de bir araya geldi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya ilişkin, "Ada'daki taraflar arasında Kıbrıs meselesinin nihai çözümüne yönelik ortak zeminin bulunmadığı mevcut ortamda, iki halkın yararına iş birliğinin geliştirilebileceği alanlar ele alındı. Liderler, yeni geçiş noktalarının açılması, Ada'nın mayınlardan arındırılması, çevre ve iklim değişikliği, ara bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi, mezarlıkların restorasyonu ve gençlik konusunda bir teknik komitenin kurulması konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kaldılar.

Toplantıda, böylece, Ada'daki iki devletin arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Önümüzdeki temmuz ayının sonunda benzer formatta ikinci bir gayrıresmi toplantı yapılması da kararlaştırıldı. BM Genel Sekreteri'nin, konuyla ilgili olarak da bir Şahsi Temsilci ataması öngörülüyor. Önümüzdeki süreçte, Ada'daki iki taraf arasındaki iş birliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımızı Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.