Bakan Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı metrosu için tarih verdi! Taksim’den 30 dakikada gidilebilecek

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU İÇİN TARİH VERDİ

Hiç metro yapmadığı gibi devam eden metro hatları vardı. Kaide değer bir ilerleme yok. Ama algı oyunlarıyla oturdukları yerden sahip çıkmak olmaz. Bu kırmızılar İBB'nin devam eden inşaatlar, Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı'na ulaşan 37,5 km'lik metro hattını önümüzdeki ayın sona doğru açıyoruz. Şu an inşaatı devam ediyor. Gayrettepe Kağıthane hattını da 6 ay sonra açacağız.

İstanbul Havalimanı 1-2 ay sonra metrosuna kavuşuyor. Bunun tabi entegrasyonları olacak. Bunlar devlet aklıyla üretilmiş, bütün hatlar birbirini tamamlayan hatlardır. Geri kalan kısmı da Gayrettepe - Kağıthane.

Bunlar devlet aklıyla üretilmiş, bütün hatlar birbirini tamamlayan hatlardır. Geri kalan kısmı da Gayrettepe - Kağıthane. İstanbul Havalimanı şuandaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. İstanbul Havalimanı - Taksim arası 30 dakika olacak. Buranın da maliyeti 12 milyar TL'nin üzerinde.

Halkalı-İstanbul Havalimanı önümüzdeki yılın ilk 6 ayında önemli bir kısmını bitirmeye çalışıyoruz. 32 km'lik bir hat. Halkalı'da Kayaşehir'de önemli bir nüfus var. Bunların yanında kılcal damar hatları yapıyoruz. Maalesef Belediye tarafındaki çalışmalar yavaş ilerliyor