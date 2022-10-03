Bakan Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı metrosu için tarih verdi! Taksim’den 30 dakikada gidilebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayın programında, Türkiye'nin gündeminde olan projelere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun yapımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir katkısı olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosunun da yakın bir zaman sonra açılacağını duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Sabiha Gökçen'de inen vatandaş, hiç başka araca binmeden raylı sistemi kullanarak Halkalı'ya kadar gidebilir. İstanbul'un birçok yerine böylelikle ulaşılabiliyor. İstanbul için hazırlanmış bin 100 kilometre Metro hattı. Şu an 500 kilometre metro hattı var devam edenlerle birlikte. Yıllık 35 milyon yolcu kapasitesi var Sabiha Gökçen'in. Bu günlük 1,2 milyon kişi ulaşabilecek. Önümüzdeki yüzyıla yetecek bir kapasiteye sahip. Yıllar önce ana muhalefet lideri Sabiha Gökçen'i Tuz Gölü'ne benzetmişti. Avrupa'nın 8. Türkiye'nin en yoğun 3. havalimanı Sabiha Gökçen. Buranın kapasitesini artıracak bir ihale yapıyoruz. İkinci pist de Mayıs ayında bitiyor. Bunlar önemli işler. Hem İstanbul Havalimanı, hem Sabiha Gökçen Havalimanı büyüyor.
"16.1 MİLYAR SAAT EMEK VAR BURADA"
Sürücüsüz kullanılabilecek kapasitede. Merkezden kontrol ediliyor. Bugün işletmeye başlatıldı. İstenildiği zaman manuel de işletilebilecek. Saatte 80 km hız trenin maksimum yapabileceği hızdır. İBB herhalde gece 12 ye kadar çalıştırıyor. Kadıköy-Pendik hattının devamı olduğu için burayı Belediye'ye devrettik. Burada çalışan insanların verdiği emeği gösteriyor. 16.1 milyar saat emek var burada. 32 metre -35 metreye kadar indiğimiz yerler var. Yerleşim yerlerini etkilemiyor. TBM dediğimiz makinalar adeta köstebek gibi hedefine ulaştı. Bizim için kolay işler oldu. Tamamen yerli mühendislerimiz olduğu bir iş oldu. Türkiye'nin yüklenicileri dünyada aranan yükleniciler oldu. Yer altıdaki tünelin toplam uzunluğu 7.4 kilometre.
"İBB'NİN HİÇBİR KATKISI YOK"
Bu projenin toplam bedeli 4.4 milyar TL. Burası 2018 yılı gibi aktif olarak başladı, ortalama 5 yılda tamamlandı. 4.4 milyar TL'ye bakanlık bütçesinden yapıldı, Büyükşehir'in hiçbir katkısı yoktur. (Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'daki iddiaları) Bu tweet'in karşılığı emek hırsızlığıdır. 16 milyar saat insanın emeğinin hırsızlığıdır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Buna konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çıkmaya çalışıyor. Bu kadar işle alakası olmayan, kendi vazifesine iş olmayan bir kişinin 16 saniyelik tweet'ini tartışıyor. Böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar 4.4 milyar TL'lik bakanlığımız tarafından bu proje bitti. Büyükşehir'in görevleridir raylı sistemleri yapmak.
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na metro hattı yanıtı: Hiçbir katkısı yoktur | Video
"YÜZDE 80'LE TESLİM ETMİŞ OLDUĞUMUZ BOSTANCI DUDULLU HATTI BİLE AÇILMADI"
Bu ilgili Belediye'nin vergi gelirlerinin %5'ini aşmamak şartıyla ödemesi olacak. Belediye'ye ayrılan bütçeden %5'lik kesinti yapılmayacak. Vergi, faiz yok. Bu İstanbul'da da Kayseri Bursa'da da böyle. Kimseye ayrım yok. Ne yüzle konuşuyorlar. Biz bu metroyu yaptık teslim ettik. Bunun Pendik'ten Marmaray'a bağlantısı var. Bu Belediye ait. Bakın aradan 5 yıl geçti. İBB'nin bunu bitirmesi gerekiyordu. İşi burada alınganlık yapacaklarına kendilerine ait olan işleri bitirsinler. 4 km hat. Şimdiye kadar çoktan bitmesi gereken bir hattır. Arkalarını biz mi toplayacağız. Herkesin sorumlulukları var. Herkesin işi belli. %80'le teslim etmiş olduğumuz Bostancı Dudullu hattı bile açılmadı. Bunlar çoktan bitecek işlerdi. Çok lafla iş olmuyor maalesef. Pendik'ten Tuzla'ya kadar bu hat devam ediyordu. Son ihaleyle şu anki yeşil bölgeyi de yapmıyorlar. Bakanlık olarak 103 km metro yapıyoruz. Bu konuştuğumuz metroyu yapan Genel Müdürlüğümüz. Emek veren arkadaşlarım burada. Yaptıkları işe sahip çıkıyor.
İSTANBUL HAVALİMANI METROSU İÇİN TARİH VERDİ
Hiç metro yapmadığı gibi devam eden metro hatları vardı. Kaide değer bir ilerleme yok. Ama algı oyunlarıyla oturdukları yerden sahip çıkmak olmaz. Bu kırmızılar İBB'nin devam eden inşaatlar, Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı'na ulaşan 37,5 km'lik metro hattını önümüzdeki ayın sona doğru açıyoruz. Şu an inşaatı devam ediyor. Gayrettepe Kağıthane hattını da 6 ay sonra açacağız.
İstanbul Havalimanı 1-2 ay sonra metrosuna kavuşuyor. Bunun tabi entegrasyonları olacak. Bunlar devlet aklıyla üretilmiş, bütün hatlar birbirini tamamlayan hatlardır. Geri kalan kısmı da Gayrettepe - Kağıthane.
Bunlar devlet aklıyla üretilmiş, bütün hatlar birbirini tamamlayan hatlardır. Geri kalan kısmı da Gayrettepe - Kağıthane. İstanbul Havalimanı şuandaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. İstanbul Havalimanı - Taksim arası 30 dakika olacak. Buranın da maliyeti 12 milyar TL'nin üzerinde.
Halkalı-İstanbul Havalimanı önümüzdeki yılın ilk 6 ayında önemli bir kısmını bitirmeye çalışıyoruz. 32 km'lik bir hat. Halkalı'da Kayaşehir'de önemli bir nüfus var. Bunların yanında kılcal damar hatları yapıyoruz. Maalesef Belediye tarafındaki çalışmalar yavaş ilerliyor
"İBB YOLU VE METROYU YAPAMADI"
Bu belediyenin uhdesinde olan bir işti. Çam ve Sakura'nın yolunu yapmayan belediye, metrosunu da yapmayacağını bize iletti. 2 yıl önce metro çalışmalarına başladık. Hedefimiz aralık ayı sonunda burayı da açmak. Hedefimiz aralık ayı sonunda burayı da açmak. Bakırköy-Kirazlı hattı 8.4 km. Bağcılar Kirazlı'ya dönen hat.
"100 MİLYAR TL PARAK AKTARILDI, ORTADA İŞ YOK"
Son 3 yıl içerisinde 100 milyar TL para aktarılmış İBB'ye. Ortada bir şey yok. Bu paralar nereye gidiyor. Belediyelerin en önemli işleri bunları yapmaktır. Onun dışında olağanüstü borçlanma yetkileri aldılar. O paralar da harcandı ama ortada bir şey yok. Biz 2019 yerel seçimleri öncesi İBB'de bu işlerin başındaydım. Bu işlerin projelendirmesini bildiğim için hakimim. Her şeyden öncesi Cumhurbaşkanımızın bize ayırdığı bütçeler çok iyi.
Çamlıca'da bir şantiye kuruldu, iş yapımı için. İBB buraya yıkım kararı çıkartıyor. Sırf bu İstanbul'a yapılacak olan geçici bir yapıydı burası. Altunizade- Bosna Bulvarı arasındaki metro hattı yıl sonuna doğru bitmiş olacak. İBB bu metro şantiyesinin üstüne hafriyat döktü. Başlanmış bir işti bu da."