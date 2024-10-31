Barbarlıkta Nazileri geçtiler

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımda barbarlıkta Nazileri geride bırakıyor. İşgalci İsrail ordusu 27 gündür Gazze'nin kuzeyine Nazi ablukası uyguluyor. Filistinlileri bölgeden sürgün etmek için etnik temizlik yürüten İsrail dün yine birçok savaş suçu işledi.İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel Zater ve Tel Rabi okulları ile Endonezya Hastanesi çevresine saldırı düzenledi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren tek hastane olan Kemal Advan Hastanesi'nde, bölgede eksikliği yaşanan ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu katı vurduğu bildirildi.Kemal Advan Hastanesi'nde vurulan katta antiseptik, bandaj, sterilizatör, eldiven gibi temel malzemelerin bulunduğu kaydedildi.Vurulan katın ayrıca diyaliz hastalarının tedavi gördüğü yer olduğu belirtildi.İsrail ayrıca hastane çevresindeki su arıtma tesisini de Filistinlilerin geri dönmesini engellemek için havaya uçurdu.Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'nin kuzeyinde çalışan kendilerine bağlı bir doktorun İsrail askerlerince tutuklandığını duyurdu.Birlemiş Milletler (BM) gıda kuruluşları, Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın en kötü senaryosunun gerçekleşeceğine dair endişelerin arttığı konusunda uyardı.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise uluslararası kamuoyunun engellememesi halinde İsrail'in Gazze'de etnik temizlik yapacağına dair uyarıda bulundu.BM işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, İsrail'in, Gazze'nin sağlık sistemini yok etmek için planlı politika uyguladığını bildirdi.Gazze'de ambulans şoförü Abed Bardini, son olarak gittiği bombalanan yerde annesinin cansız bedeni ile karşılaşınca yıkıldı.BIRLEŞMIŞ Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Tel Aviv yönetiminin "Büyük İsrail hedefine doğru ilerlediğini" söyledi. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunma hakkı olmadığını vurgulayan Albanese, Tel Aviv yönetiminin, "Büyük İsrail" hedefini ilerlettiğini, yerli Filistin nüfusunu "yok etmekle tehdit ettiğini" belirtti.İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, ordularının Gazze Şeridi'nde zafere ulaşmaktan çok uzak olduğunu, Hamas mensuplarının halen tünellerde bulunduğunu ve iki yıl yetecek yiyecek hazırlığı yaptıklarını savundu.İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da artık mezarlıklarda yer kalmadı. Ayrıca İsrail'in bombalarından dolayı insanlar ölülerini bile gömemiyor. Dolayısıyla sokaklar mezarlığa dönüşmüş durumda.