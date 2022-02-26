Barış için diyalog umudu





'SESSİZ KALDINIZ'

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır" diyen Zelenski, bu durumun Avrupa'nın birliğine ve kıtanın tüm ilkelerine karşı olduğunu belirtti. Zelenski, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret etti. Zelenski bir önceki konuşmasında da "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz" ifadesini kullandı.