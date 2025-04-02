Barrack: Türkiye’nin NATO’ya katkıları saymakla bitmez

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda ABDTürkiye ilişkilerini değerlendirdi. İki ülke ilişkilerinin çok değerli olduğunu belirten Barrack, "Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez. Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadelede çok değerli bir ortaktır" dedi. Bu arada YPG'nin PKK'nın bir parçası olduğunu da itiraf eden Barrack, "Hem Türkiye'nin hem de bizim terörist grup olarak tanımladığımız PKK'nın bir kısmından oluşan YPG ile ilgili bir karmaşa var" ifadesini kullandı.