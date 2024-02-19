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Giriş Tarihi: 19.2.2024 09:37 Son Güncelleme: 19.2.2024 09:52

Başkan Erdoğan, Aliyev ile bir araya gelecek! Görüşmede hangi konular ele alınacak?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Başkan Erdoğan, Aliyev ile bir araya gelecek! Görüşmede hangi konular ele alınacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan'da 7 Şubat'ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev'in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

İlham Aliyev Ankara'da! Başkan Erdoğan ile görüşecek | Video

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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Başkan Erdoğan, Aliyev ile bir araya gelecek! Görüşmede hangi konular ele alınacak?
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