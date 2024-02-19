Başkan Erdoğan, Aliyev ile bir araya gelecek! Görüşmede hangi konular ele alınacak?

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

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