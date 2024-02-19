İlham Aliyev Ankara’da! Başkan Erdoğan ile görüşecek | Video

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'da yapılan seçimler sonrası ilk resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Aliyev'in bu ziyareti büyük önem arz ediyor. Peki bugün görüşecek olan Başkan Erdoğan ile İlham Aliyev'in gündeminde ne var?