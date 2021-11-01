Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi dünya basınında

BLOOMBERG

ABD'li yayın kuruluşu, görüşme sonra Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını gündeme taşıdı.

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede iki liderin, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mesaj verdiklerini vurgulayan Bloomberg, bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığını da ifade etti.