Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni arasında güldüren diyalog: Sana sigarayı bıraktırmam lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da düzenlenen tarihi Gazze Zirvesi öncesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Erdoğan, görüşme sırasında Meloni'ye sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu. Meloni ise gülerek, "Biliyorum, biliyorum" cevabını verdi.

İHA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

"SANA SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM"

Erdoğan, yaptığı görüşme sırasında kendisine sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu. Görüşmede Meloni, Erdoğan'a nasıl olduğunu sormasının ardından Şarm Eş-Şeyh'e aynı anda geldiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye: "Sigarayı bıraktırmam lazım"

Başkan Erdoğan ise iyi olduğunu ifade ederek, kendisini iyi gördüğünü belirtti. Başkan Erdoğan, daha sonra tercüman aracılığıyla "Sigarayı bıraktırmam lazım" ifadelerini kullandı.

MELONİ GÜLEREK CEVAP VERDİ

Meloni ise gülerek, "Biliyorum, biliyorum" cevabını verdi. Görüşme sırasında odada bulunan İngiltere Başbakanı Kier Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iki lider arasında geçen samimi sohbete gülerek karşılık verdi.