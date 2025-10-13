Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni arasında güldüren diyalog: Sana sigarayı bıraktırmam lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Erdoğan, yaptığı görüşme sırasında kendisine sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu. Görüşmede Meloni, Erdoğan'a nasıl olduğunu sormasının ardından Şarm Eş-Şeyh'e aynı anda geldiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan ise iyi olduğunu ifade ederek, kendisini iyi gördüğünü belirtti. Başkan Erdoğan, daha sonra tercüman aracılığıyla "Sigarayı bıraktırmam lazım" ifadelerini kullandı.