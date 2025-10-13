Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Meloni’ye: "Sigarayı bıraktırmam lazım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşme sırasında kendisine sigarayı bırakması tavsiyesinde bulunarak, tercüman aracılığıyla "Sigarayı bıraktırmam lazım" dedi.
