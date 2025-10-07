Başkan Erdoğan ile Putin görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye'nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti.