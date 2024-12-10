"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI SURİYE'NİN İSTİKRARINA KATKI SAĞLAMIYOR"

Başkan Erdoğan, Meloni görüşmesinde, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını belirtti.

Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü! Gündem Suriye...

ERDOĞAN AB KOMİSYONU BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.