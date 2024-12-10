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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü! Gündem Suriye...
Giriş Tarihi: 10.12.2024 17:58 Son Güncelleme: 10.12.2024 18:16

Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü! Gündem Suriye...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye'deki son durumun ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkat çekerek "Bu tutum Suriye'nin istikrarına katkı sağlamıyor." dedi.

AA
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü! Gündem Suriye...

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI SURİYE'NİN İSTİKRARINA KATKI SAĞLAMIYOR"

Başkan Erdoğan, Meloni görüşmesinde, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını belirtti.

Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü! Gündem Suriye...

ERDOĞAN AB KOMİSYONU BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleriyle ilgili sürecin planlandığını, Suriye'nin imarıyla ilgili çalışmaların dönüşleri hızlandıracağını belirtti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü! Gündem Suriye...
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