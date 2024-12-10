Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü! Gündem Suriye...
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye'deki son durumun ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkat çekerek, "Bu tutum Suriye'nin istikrarına katkı sağlamıyor." dedi.
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