Başkan Erdoğan: "Macaristan ile ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Enerji, ulaştırma, ticaret ve savunma alanlarında işbirliğimizi güçlendirme irademizi teyit ettik"

"Macaristan ile 6 milyar dolar olan ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Bunu 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldık."

"Ukrayna konusunda en başından bu yana adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

"Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik"

"Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca 28 ortak eylemi hayata geçirdik, müşterek projelere kaynak aktardık"

