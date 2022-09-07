Başkan Erdoğan Yunanistan’ı sarstı! Sözleri gündemden düşmüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e düzenlediği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Atina yönetimini bir kez daha uyardı. Yunan kanadından yapılan açıklamalar karşısında geri adım atmayan Erdoğan, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz." Sözleriyle kararlılık vurgusu yapmıştı.

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri, günlerdir gündemden düşmüyor. Dün, bu açıklamalarla çalkalanan Yunan basınında analizler art arda gelmeye devam ediyor.