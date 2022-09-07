Başkan Erdoğan Yunanistan’ı sarstı! Sözleri gündemden düşmüyor

Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta tescillenen gücü, son yıllarda Yunanistan'a rahatsızlık veriyor. Gerek askeri teknolojide gerekse enerji alanında attığı adımlarla gücünü artıran Türkiye'ye Yunanistan, provokasyonlarla karşı koymaya çalışıyor.
Ege ve Doğu Akdeniz'de sık sık provokasyonlara imza atan, görev uçuşu gerçekleştiren Türk F-16'lara defalarca radar kilidi atan Yunanistan'a sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te kullandığı "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadeleriyle net mesaj vermişti.
YUNANİSTAN'DA TEK GÜNDEM ERDOĞAN
Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'da gündeme oturmuşken, verilen kararlılık mesajlarını Yunan medyası, "saldırı" olarak nitelendirmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e düzenlediği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Atina yönetimini bir kez daha uyardı. Yunan kanadından yapılan açıklamalar karşısında geri adım atmayan Erdoğan, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz." Sözleriyle kararlılık vurgusu yapmıştı.
Başkan Erdoğan'ın bu sözleri, günlerdir gündemden düşmüyor. Dün, bu açıklamalarla çalkalanan Yunan basınında analizler art arda gelmeye devam ediyor.
"ERDOĞAN SÖZLERİNDE ISRAR EDİYOR"
Yunan Kathimerini gazetesi, günlerdi manşete taşıdığı haberlerde "Erdoğan ısrarını sürdürüyor. Yunanistan'ı bir kez daha tehdit etti" mesajını vurguladı. Kahtimerini haberlerde "Erdoğan Ege Denizi'nde Türk uçaklarının Yunan tacizi konusunda ısrar etti. Türkiye Cumhurbaşkanı, Ankara'nın NATO ile Türk F-16 savaş uçaklarının S-300 uçaksavar sisteminin radarı tarafından kilitlendiği iddiasıyla ilgili görüşmelerde bulunduğunu kaydetti." İfadelerini kullandı.
"SABRIMIZ TÜKENİYOR"
Protothema, "Erdoğan saatler içinde Yunanistan'a ikinci kez meydan okudu" manşetiyle duyurduğu haberinde Türkiye'nin Yunanistan'ın temelsiz tehditlerine karşı her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti. Haberde Erdoğan'ın "Sabrımız tükeniyor" sözlerine de vurgu yapıldı.
CNN Greece de, "Bir gece aniden gelebiliriz" sözlerini manşete taşıyanlardan oldu. "Türk Cumhurbaşkanı uyarısını yineledi" sözlerini kullanan CNN, "Yunanistan bizim seviyemizde değil; siyasi, ekonomik ve askeri olarak eşit değil." sözlerini hatırlattı.
Ta Nea gazetesi, "Erdoğan bizi yine tehdit etti" açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan'ın kararlılık sözlerini provokasyon olarak nitelendiren Ta Nea, geniş açıklamalara yer verdi.
Skai televizyonu, Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinden fotoğraf paylaşarak "Erdoğan, Yunanistan'a tehditleri artırdı: Sabır tükendiğinde gereken yapılır" ifadelerini kullandı.
Yapılan haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, doğrudan Yunanistan'ı işgal etmekle tehdit ediyor." iddiası ortaya atılırken Erdoğan'ın, "Sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum." sözlerine de yer verildi.