Başkan Erdoğan’ın Afrika ziyareti dünya basınına damga vurdu! ‘Fethederek ilerliyor’





Bunlar Türkiye'nin Afrika'daki sadece bazı yatırımları. Türkiye, alternatif bir güç olarak Afrika ile ilişkilerini derinleştiriyor" yorumunu yaptı. Türkiye'nin Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Etiyopya'da Çin'in ardından en fazla yatırım yapan ülke olduğuna dikkat çekildi.