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Giriş Tarihi: 2.9.2023 11:44 Son Güncelleme: 2.9.2023 11:51

Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği belli oldu! Peş peşe önemli görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 4 Eylül’de yapacağı görüşmenin ardından G-20 zirvesine de katılacak olan Başkan Erdoğan’ın ikili görüşmeleri de belli oldu.

AA
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği belli oldu! Peş peşe önemli görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretiyle başlatacağı eylül ayındaki diplomatik temaslarını G-20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'yla sürdürecek. Başkan Erdoğan, eylülde yoğun diplomasi trafiği yürütecek.

Başkan Erdoğan'ın eylül ayındaki ilk durağı Rusya olacak. Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

TAHIL KORİDORU ANA GÜNDEM MADDESİ

Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

ZİRVELERDE KRİTİK İKİLİ GÖRÜŞMELER

Başkan Erdoğan, eylülde ayrıca iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek. Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Başkan Erdoğan'ın, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak. ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi ve BM Genel Kurulu kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme de yapacak.

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Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği belli oldu! Peş peşe önemli görüşmeler
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