Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği belli oldu! Peş peşe önemli görüşmeler

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

ZİRVELERDE KRİTİK İKİLİ GÖRÜŞMELER

Başkan Erdoğan, eylülde ayrıca iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek. Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Başkan Erdoğan'ın, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.