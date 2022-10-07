Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan gündemini sarstı! ’Türkiye’den olağanüstü meydan okuma’

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Hemen ardından bir Yunan gazetecinin sorusuna yanıt veren Erdoğan, Bir kez daha "Bir gece ansızın gelebiliriz" vurgusunda bulundu.

Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz, dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?" sorusuna "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır." yanıtını veren Erdoğan'ın açıklamaları, Yunan manşetlerinde ilk sırada yer aldı.