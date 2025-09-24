Başkan Erdoğan’ın ünlü sözü New York’un kalbinde: “Dünya Beşten Büyüktür”

Dünya siyasetine damga vuran bu motto, Manhattan'ın en işlek cadde ve bulvarlarında yankı bulurken, Times Meydanı'ndaki LED ekranlarda ise Başkan Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" mesajı dünyaya duyuruldu.

BM KÜRSÜSÜNDEN BİR KEZ DAHA HAYKIRDI

BM Genel Kurulu'nun 80. oturumunda dünya liderlerine hitap eden Başkan Erdoğan, yıllardır dile getirdiği adil sistem çağrısını bir kez daha yineledi. Başkan Erdoğan, "Samimiyetle inanıyorum ki, kolektif sorumluluğumuz, BM'yi 80. yılında kuruluş ruhuna döndürecek adımları atmaktır. Güçlünün değil, adaletin hâkim olduğu bir sistem kurulana kadar 'Dünya Beşten Büyüktür' demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri Times Meydanı'ndaki led ekranlara yansıtıldı | Video