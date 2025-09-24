Başkan Erdoğan’ın sözleri Times Meydanı'ndaki led ekranlara yansıtıldı | Video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "A Fairer World Is Possible" (Daha adil bir dünya mümkün) sözü yansıtıldı.