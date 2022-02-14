Başkan Erdoğan'ın ziyareti BAE basınında! "Stratejik ilişkiler gelişiyor"

EKONOMİK ORTAKLIĞA VURGU

Ziyareti "Gelişen stratejik ilişkiler" başlığıyla manşetinden veren El İttihad gazetesi de Abu Dabi ve Ankara ilişkilerinde gelişen ekonomik ortaklık ve ileriye dönük bir yatırım sıçraması olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinin stratejik ilişkileri güçlendirme ve daha ileri bir düzeye taşıma yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayan gazete, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara ziyaretinin de Türkiye-BAE ilişkilerinin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda gelişmesi açısından önemli bir başlangıç teşkil ettiğini belirtti.