Batı medyası seçim öncesi operasyon peşinde! ‘Erdoğan’ın mirasını yıkma sözü verdiler’

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere hazırlanıyor. Seçim tarihinin duyurulmasıyla birlikte Batı medyasında her zamanki algı operasyonları baş gösterdi. Geçtiğimiz haftalardan bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karalama manşetleri birçok Batılı basın organında peş peşe sıralanırken aynı kaynaklar muhalefetin sözcülüğünü de üstlenmiş durumda.
BATI MEDYASINDA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Fransız medyası France 24, yayınladığı yeni bir haberde Altılı Masa'nın "seçim vaatleri"ne yer verdi. France 24, "Türkiye'de muhalefet, Erdoğan'ın mirasını yıkma sözü verdi" başlıklı manşetinde Altılı Masa'nın iktidara gelmesi halinde verdiği sözleri sıraladı. Altılı Masa'nın, Ankara'da düzenlediği programla Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklamasını gündeme taşıyan France 24, muhalefetin tanıtım programını yakından takip ettiğini gösterdi.
ALTILI MASA'NIN SEÇİM KAMPANYASINI TANITTILAR
Altılı Masa'nın, Başkan Erdoğan'ın yetkilerini elinden almayı planladığını söyleyen France 24," Muhalefetin 2 bin 300 maddelik programı, Erdoğan'ın parlamento ve bakanlık oylamasından aldığı yetkilerin çoğunu geri almayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı, 7 yıllık görev süresiyle sınırlandırılıyor ve yetkilendirilmiş yeni bir başbakan milletvekillerine karşı sorumlu oluyor." ifadelerini kullandı.
France 24, Türkiye'nin NATO'nun stratejik bir üyesi ve Suriye'den Ukrayna'ya kadar birçok savaşta kilit bir oyuncu olduğunu vurgulayan France 24, yaklaşan seçimlerin Batı için "hayati" olduğunu söyledi.
Birçok Batılı ülkenin, "Erdoğan'ın öfkesini çekmemek için" seçimin dışında kalmaya çalıştığını iddia eden France 24, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim kampanyası sırasında bir televizyon röportajında, Washington'ın Türk muhalefetinin unsurlarına "Erdoğan'ı yenmesi" için yardım etmesi gerektiğini söylediğine de yer verdi.Seçimler öncesi algı operasyonlarına yenisi eklendi: Alman dergiden Başkan Erdoğan’a küstah saldırı!