Batı medyası seçim öncesi operasyon peşinde! ‘Erdoğan’ın mirasını yıkma sözü verdiler’

ALTILI MASA'NIN SEÇİM KAMPANYASINI TANITTILAR

Altılı Masa'nın, Başkan Erdoğan'ın yetkilerini elinden almayı planladığını söyleyen France 24," Muhalefetin 2 bin 300 maddelik programı, Erdoğan'ın parlamento ve bakanlık oylamasından aldığı yetkilerin çoğunu geri almayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı, 7 yıllık görev süresiyle sınırlandırılıyor ve yetkilendirilmiş yeni bir başbakan milletvekillerine karşı sorumlu oluyor." ifadelerini kullandı.

France 24, Türkiye'nin NATO'nun stratejik bir üyesi ve Suriye'den Ukrayna'ya kadar birçok savaşta kilit bir oyuncu olduğunu vurgulayan France 24, yaklaşan seçimlerin Batı için "hayati" olduğunu söyledi.