Batı medyasından itiraf! ’Tek yol Türkiye ile işbirliği’

"TEK YOL TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ"

Makalede 'Türkiye'nin stratejik bir biçimde iş birliği yapılması gereken komşu bir ülke' olduğu belirtilirken "Türkiye, Suriye, Batı Balkanlar, Karadeniz ve Afganistan'da önemli bir rol oynayabilir. Daha fazal stratejik iş birliği" açıklaması yer aldı.

AB ve ABD'nin Suriye barış sürecinin resmen parçası olmadıkları gerçeği dile getirilirken, "Mülteci akınını ve katliamları durdurmak için tek çare Brüksel'in Ankara ile iş birliği yapması" denildi.