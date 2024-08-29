Ölümden kurtulmak da yetmiyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden yıkıcı saldırıları can kayıplarının yanı sıra, katliamlardan kurtulan Filistinli çocukların hayatına da "kara bir gölge" olarak düşüyor. 7 Ekim'den bu yana süren katliamlarda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 69'unu çocuk ve kadınlar oluşturdu. Saldırılarda hayatta kalabilen çocuklar da başka ağır koşullara maruz kalıyor. Çocuklardan bazıları aldığı yaralar nedeniyle uzuvlarını kaybediyor, bedenlerinde derin yanıklar oluşuyor; bazıları ise ailesinden bir ya da birkaç kişiyi kaybediyor. Saldırılarda evleri başlarına yıkılan ve enkaz altından çıkarılan çocuklar, aile fertlerinin kurtulamadığını öğreniyor. Filistinli çocuklar, sokaklarda yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş kişilerin cansız bedenlerine tanık oluyor, aralıksız devam eden bombardıman sesleri altında uyumaya çalışıyor.Dünyadaki çocuklar yeni eğitim- öğretim yılını karşılamaya hazırlanırken; kırtasiye malzemesi ve okul ihtiyaçlarında eksiklerini tamamlarken Gazze'deki çocuklar, geçen bir sene boyunca uzak kaldıkları okullarda eğitim için değil de saldırı endişesiyle evlerini terk ederek sığınmak için bulunuyor. Gazze'de yaklaşık 121 okul ve üniversite tamamen, 333 okul ve üniversite ise kısmen yıkılmış durumda. Defalarca zorla yerlerinden edilen Filistinli çocukların, okul çantaları artık göç bavullarına dönüştü. 12 yaşındaki kız çocuğu Ebu Tayr, "Ders kitaplarım için olan çantamın göç bavuluna dönüşeceğini hayal etmemiştim" şeklinde konuştu.Almanya'da yaşayan Yahudi aydınlar, hükümetin antisemitizmle mücadele adı altında fikir özgürlüğünü baltalayan tasarısına karşı çıktı. Aydınlar, "Bu, Müslümanları tehlikeye sokar. Bu tasarı, zaten acımasız polis şiddetinin hedefi haline gelmiş Müslüman komşularımızı daha da tehlikeye atacaktır. Antisemitizm kelimesi, İsrail'e dönük eleştirileri engellemek için kullanılıyor" ifadelerini kullandı.İŞGAL altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun başlattığı "geniş çaplı" saldırılar ikinci gününde de devam etti. Batı Şeria'daki 4 Filistin kentine aynı anda saldırıyor. Cenin, Tulkarm, Nablus ve Tubas şehirleri hedef alındı. Cenin ile Nur Şems ve El Fara mülteci kamplarına drone saldırısı yapıldığı bildiriliyor. 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Batı Şeria'da bir camiyi tahrip ettiği bildirildi. İsrail askerleri dün Filistinli yaşlı bir kadının evinin duvarını buldozerle yıktı.