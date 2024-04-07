Batı’da katliamcılara öfke sürüyor

Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya başta olmak üzere Avrupa'nın bir çok ülkesi ile Kanada, İngiltere ve ABD'de milyonları bulan kalabalıklar terörist israilin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etmeye deavm ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin, Fransa'nın başkenti Paris, İngiltere'nin başkenti Londra, Kanada'nın Toornto kenti ile ABD'nin başkent'i Washington ve New York ile San Francisco kentlerinde düzenlenen büyük katılımlı Filistin'e destek gösterilerinde protestocular İsrail'in saldırılarını ve buna destek veren Batılı siyasi liderleri kınayan afişler taşıyıp sloganlar attı. Ellerinde Filistin bayrakalrıyla yürüyen milyonlar "Katil İsrail, Macron suçortağı!', "Apartheid'a Son Verin", "Uluslararası Hukuku İhlal Etmeye Son Verin", "Soykırımı durdurun", "Alman ve Springer medyası yalan söylüyor. Kışkırtıyorlar ve aldatıyorlar", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Gazze'ye, Filistin'e özgürlük" ve "Gazze özgür olacak" yazılı dövizler taşıdı. İngiltere ve ABD genelinde 40'a yakın noktada düzenlenen Filsitin'e destek gösterilerinde de "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Hemen ateşkes" dövizleri eşliğinde sloganlar atıldı, ABD ve İngiltere'nin soykırımcı İsrail'e verdiği destek ve silah sevkiyatına hemen son vermesi istendi.