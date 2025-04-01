Batı’nın çifte standardı sahnede: Türkiye için aynı tarafsızlığı göstermediler

Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, Le Pen hakkında dün 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 sene hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.

Yazıda, yargı kararının Le Pen'e mağduriyet kartını oynamasına fırsat verildiğinin de altı çizildi.

Köşe yazarı, Le Pen'in suçunun "bariz" olduğunu vurgulayıp sert bir şekilde cezalandırıldığını bildirdi.

Moutet, aynı zamanda UnHerd haber sitesi için yazdığı yazıda Le Pen'e verilen cezayı savundu ve hukuki gerekçelerini açıkladı.

Moutet, olayla ilgili ilk yorumunda "Marine Le Pen ve ailesinin siyasi hanedanlığının sonu" ifadelerini kullandı.

Ancak söz konusu Fransız yargısının kararı ve Le Pen'e gelen siyasi yasak olunca köşe yazarı ikiyüzlü tavrını ortaya çıkardı.

Moutet Türk yargısının kararını çarpıtarak bunun "siyasi bir adım" olduğunu iddia etti.

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinin köşe yazarı ve siyasi yorumcu Anne Elisabeth Moutet sıklıkla Türkiye karşıtı söylemlerde bulunuyor. Moutet, son olarak yolsuzluk davasında tutuklanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararına saygı duymadı.

FRANSIZ SAVCI KARARI ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Fransa Yargıtay Başsavcısı Remy Heitz de Le Pen'in yolsuzlukla suçlandığı davadan çıkan kararı eleştirenlere sert tepki gösterdi.

Heitz, Paris Ceza Mahkemesinin Le Pen hakkındaki kararının "siyasi" olmadığına işaret ederek, "Bu, 3 bağımsız ve tarafsız yargıcın verdiği adli bir karardır." ifadesini kullandı.

Bu kararın, kanuna uygun olarak ve Fransız parlamenterlerin daha önce kabul ettiği yasalar doğrultusunda alındığını belirten Heitz, yargıçlara yönelik şahsi saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Heitz, bu saldırıların cezai işleme tabi olabileceğini kaydetti.

Marine Le Pen'in karara ilişkin açıklamalarında "son derece aşırıya kaçtığını" savunan Heitz, mahkemenin kararının, yıllarca süren soruşturma ve 2 ay süren tarafsız dava süreci sonucu alındığını dile getirdi.