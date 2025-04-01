CHP’nin medet umduğu Avrupa hırsızlığa geçit vermedi! Batı medyası karara itiraz etmedi





404 BİN EURO ZİMMETE GEÇİRDİ

Mahkeme Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini, yolsuzluktan suçlu buldu. Le Pen'in AP milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor. Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti. Daha önceki savunmasında "en ufak bir usulsüzlük" bile yapmadığını belirten Le Pen'in mahkeme kararına itiraz etmesi bekleniyor.

Mahkeme, AP'nin toplam kaybının 2,9 milyon euro olduğunu ve Le Pen'in yaklaşık 474 bin euroyu zimmetine geçirdiğini tahmin etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasına müdahil olmaları için sık sık Avrupa ülkelerinden medet umuyor. Ancak Le Pen kararı, Avrupa'nın yolsuzluğa geçit vermediğinin göstergesi olarak yorumlandı.