Haberler Gündem Haberleri Destek göremeyince ne yapacağını şaşırdı! Özgür Özel'den İngiliz dostlarına yeni sitem
Giriş Tarihi: 31.3.2025 16:21 Son Güncelleme: 31.3.2025 16:29

Destek göremeyince ne yapacağını şaşırdı! Özgür Özel'den İngiliz dostlarına yeni sitem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İngiliz dostlarından yardım istemişti. İlk olarak BBC'ye röportaj veren Özel, kendilerine destek vermeyen İngiliz İşçi Partisi'ne ve Başbakan Keir Starmer'a sitem etmişti. Özel bugün sitemlerini yeniledi. 1 hafta boyunca açıklama yapmayan İşçi partisinden medet uman Özel, 'hesap vereceksin' dedi.

Destek göremeyince ne yapacağını şaşırdı! Özgür Özel’den İngiliz dostlarına yeni sitem

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, hem yolsuzluk hem de 'kent uzlaşısı' kapsamında 2 ayrı soruşturma başlatıldı. İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz sokak gösterileri organize eden CHP bir de Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmeye başladı.

Önce BBC'ye röportaj verip İngiliz İşçi Partisi'ne adeta yalvardı:

ÖZEL İŞÇİ PARTİSİ'NE ADETA YALVARDI

BBC'ye röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e adeta yalvararak 'terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?' dedi. İngiltere'nin Türkiye'de yaşananlara sessizliğine dikkat çeken Özel, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini söyledi.

"SESSİZLİĞE ANLAM VEREMİYORUZ"

İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, şöyle konuştu:

"Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz.

İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?"

1 HAFTA SONRA GELEN AÇIKLAMAYA TEPKİ
İngiliz İşçi Partisi'nden medet uman Özel, 1 hafta boyunca sessiz kalan ve 1 hafta sonra, 'Türkiye'de demokrasiden yanayız." diyen İşçi Partisi'ne yeniden tepki gösterdi.

1 hafta sonra gelen açıklamaya, "uyan da balığa gidelim." yanıtını veren Özel, "İşçi Partisi, bu darbeye sessiz kalmanın karşılığını Sosyalist Enternasyonal'e girmek istediğinde benden görecek. O zaman hesap vereceksin." ifadelerini kullandı.

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Destek göremeyince ne yapacağını şaşırdı! Özgür Özel'den İngiliz dostlarına yeni sitem
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