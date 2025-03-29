Batı’dan yardım dilenmeyi sürdürdü! Siyasi mandacı Özel’in yeni durağı Almanlar oldu

Her fırsatta Türkiye'nin çıkarları aleyhine tavır alan CHP zihniyeti, belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını görmezden gelerek herkesin bildiği Türkiye karşıtı tutumunu yeniden hortlattı. CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk, hırsızlık ve vurgun düzeniyle ilgili tek kelime etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha Türk halkından kopuk olduğunu gösterdi.

ŞİKAYET İÇİN SIRAYA GİRDİLER

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz sokak gösterileri organize eden CHP, Türkiye'yi dünyaya şikayet için sıraya girdi. Yerli ve milli olmadıkları bir kez daha ortaya çıkan CHP, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi, ardı ardına dünya medyasına demeçler verdi.

ABD, İNGİLTERE, ŞİMDİ DE ALMANYA

İlk olarak CNN International'a konuşan Özel, ardından BBC'ye verdiği röportajda Avrupa ülkelerinin kendilerine yeterince destek vermediğini söylemişti.