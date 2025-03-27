CHP’nin ağlama seansı! Dilek İmamoğlu da İngiliz The Economist’e şikayet etti



"ÇOK KIRGINIZ"

O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?"

ÖZEL'İN ARDINDAN DİLEK İMAMOĞLU

Özgür Özel'in ardından, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da İngiliz The Economist dergisine röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti. İmamoğlu'nun tutuklanmasını cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayan İmamoğlu, ortaya saçılan yolsuzlukları örtbas etmeye girişti.

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