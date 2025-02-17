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Haberler Galeri Bakan Tunç'tan Başkan Erdoğan'ı hedef alan The Economist'e sert tepki: Asla kabul edilemez
Giriş Tarihi: 17.02.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:03

Bakan Tunç'tan Başkan Erdoğan'ı hedef alan The Economist'e sert tepki: Asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Londra merkezli The Economist'e tepki gösterdi. "The Economist'in, devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez." diyen Bakan Tunç, "Unutulmamalıdır ki; birilerinin yönlendirdiği, operasyon yapmaya çalıştığı eski Türkiye artık geride kalmıştır. Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç’tan Başkan Erdoğan’ı hedef alan The Economist’e sert tepki: Asla kabul edilemez

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tunç, sosyal medya hesabından, The Economist dergisinde yer alan yazıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

"The Economist'in, devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez.

Bakan Tunç’tan Başkan Erdoğan’ı hedef alan The Economist’e sert tepki: Asla kabul edilemez

Türk yargısı, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürmektedir. Ancak Türkiye'ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olan bu dergi, ülkemize karşı açık bir karalama kampanyası yürütmektedir.

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Bakan Tunç’tan Başkan Erdoğan’ı hedef alan The Economist’e sert tepki: Asla kabul edilemez

Türkiye'nin bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve ekonomik büyümesi, birilerini rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni versiyonlarından başka bir şey değildir.

Bakan Tunç’tan Başkan Erdoğan’ı hedef alan The Economist’e sert tepki: Asla kabul edilemez

"BİRİLERİNİN YÖNLENDİRDİĞİ ESKİ TÜRKİYE ARTIK GERİDE KALMIŞTIR"

Unutulmamalıdır ki; birilerinin yönlendirdiği, operasyon yapmaya çalıştığı eski Türkiye artık geride kalmıştır.

Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir.

Bakan Tunç’tan Başkan Erdoğan’ı hedef alan The Economist’e sert tepki: Asla kabul edilemez

The Economist ve benzeri çevrelerin dezenformasyon kampanyalarına karşı dimdik durmaya, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteğiyle dünyada söz sahibi olmaya, daha da güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz."

THE ECONOMIST'TEN KİRLİ ALGI OPERASYONU - HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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