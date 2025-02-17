Bakan Tunç’tan Başkan Erdoğan’ı hedef alan The Economist’e sert tepki: Asla kabul edilemez

Türk yargısı, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürmektedir. Ancak Türkiye'ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olan bu dergi, ülkemize karşı açık bir karalama kampanyası yürütmektedir.