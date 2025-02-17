Giriş Tarihi: 17.02.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
14:03
Bakan Tunç'tan Başkan Erdoğan'ı hedef alan The Economist'e sert tepki: Asla kabul edilemez
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Londra merkezli The Economist'e tepki gösterdi. "The Economist'in, devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez." diyen Bakan Tunç, "Unutulmamalıdır ki; birilerinin yönlendirdiği, operasyon yapmaya çalıştığı eski Türkiye artık geride kalmıştır. Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir." ifadelerini kullandı.