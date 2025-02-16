İngiliz oyunu yine devrede! The Economist’ten kirli algı operasyonu: TÜSİAD ile aynı dili kullandılar

TÜSİAD'IN AKIL HOCASI İNGİLİZ ECONOMİST

Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)'ın genel kurulunda, Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras skandal ifadeler kullanmış ve yargı kararları üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.

Ömer Aras TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmada, son dönemlerde politik hayatta olağanüstü olayların yaşandığını belirterek, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti.



Ömer Aras

Ayrıca menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına da gönderme yaparak, "Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD'ın akıl hocası İngiliz Dergisi The Economist'te bugün yaptığı bir haberle Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. "Türkiye'de yeni bir baskı dalgısı güçleniyor" başlığıyla yer verilen haberde, bağımsız yargı kararları üzerinden açıkça Başkan Erdoğan hedef alındı.

Ayşe Barım'ın tutukluluğuyla başlayan haber, sırasıyla terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit etmesi nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu ile devam ediyor.