TÜSİAD’dan skandal çıkışın ’arkasındayız’ mesajı: Karanlık geçmişleri ortadayken gerçekleri inkar ettiler!

Türkiye'nin 'atılım' dönemlerinde ülkenin önüne set koyma ve siyaseti tıkama girişimleriyle hafızalara kirli siciliyle kazınan TÜSİAD'ın skandal çıkışı toplumun tepkisini çekti. Vesayetçi kodlarına tekrar dönen ve karanlık geçmişlerinde üstlendikleri görevi hatırlayan TÜSİAD'dan 'özeleştiri' beklenirken bugün yapılan açıklama ile yapılan operasyonun arkasında oldukları ilan edildi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan
YENİ AÇIKLAMA YAPACAKLARINI İLAN ETTİLER!
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda; Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, korsan yeminci teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden kamuoyuna ve siyasete 'ayar' vermeye kalkışan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yeni bir açıklama yapacaklarını duyurdu.
TÜSİAD Yüksek İstişare Başkanı Ömer Ara
"ÜYELERDEN OLUMSUZ GÖRÜŞ GELMEDİ"
Orhan Turan, Genel Kurul'daki sözlere TÜSİAD üyelerinden olumsuz herhangi bir görüş gelmediğini kaydetti ve "Herkesin bildiği ve konuştuğu konular TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi." dedi.
SKANDAL ÇIKIŞIN 'ARKASINDAYIZ' MESAJI!
TÜSİAD'ın kirli geçmişine yönelik gerçeklerin dile getirilmesi hakkında Orhan Turan, TÜSİAD'ın sicilinin bozuk olduğu yönündeki suçlamaları asla kabul etmediklerini ifade etti.
TÜSİAD'ın yapmayı planladığı yeni açıklamada, toplumun tepkisi çeken çıkışın arkasında oldukları belirtilecek.