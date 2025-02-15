TÜSİAD’dan skandal çıkışın ’arkasındayız’ mesajı: Karanlık geçmişleri ortadayken gerçekleri inkar ettiler!

TÜSİAD Yüksek İstişare Başkanı Ömer Ara

"ÜYELERDEN OLUMSUZ GÖRÜŞ GELMEDİ"

Orhan Turan, Genel Kurul'daki sözlere TÜSİAD üyelerinden olumsuz herhangi bir görüş gelmediğini kaydetti ve "Herkesin bildiği ve konuştuğu konular TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi." dedi.

SKANDAL ÇIKIŞIN 'ARKASINDAYIZ' MESAJI!

TÜSİAD'ın kirli geçmişine yönelik gerçeklerin dile getirilmesi hakkında Orhan Turan, TÜSİAD'ın sicilinin bozuk olduğu yönündeki suçlamaları asla kabul etmediklerini ifade etti.

TÜSİAD'ın yapmayı planladığı yeni açıklamada, toplumun tepkisi çeken çıkışın arkasında oldukları belirtilecek.